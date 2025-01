Quifinanza.it - Trend di vendite negativo, Stellantis punta tutto su Trump: 1 milione di dollari donati

La divisione statunitense didonerà 1diper l’insediamento di Donald, 47° presidente Usa. La cerimonia a Washington è prevista per lunedì 20 gennaio 2025. La somma andrà a confluire nel fondo per le cerimonie inaugurali.Per i grandi gruppi industriali è prassi fare donazioni in tali occasioni. In passato hanno già versato cifre simili realtà dell’automotive come Ford e General Motors, oltre a colossi Tech come Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, così come Boeing.Persi tratta della prima volta: il gruppo non aveva partecipato alle inaugurazioni presidenziali né per2017, né per Biden 2021. Donerà per la prima volta anche la coreana Hyundai mentre per Toyota non è una novità.pronta a collaborare conPer, il rilancio del mercato Usa è una priorità e ingraziarsi la nuova amministrazione con un atto simbolico (ma anche materiale) è il primo passo.