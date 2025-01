.com - Trasporto intermodale, si rafforza partnership Gruppo Di Martino-SICOM

ROMA (ITALPRESS) – La collaborazione tra F.lli Disi, puntando su innovazione e sostenibilità nel settore del. La flotta di unità intermodali delDisi amplia ulteriormente con l’introduzione di 160 nuove unità di carico, portando a oltre 2.500 il numero totale di casse attive sulle principali relazioni ferroviarie nazionali e internazionali.Nello specifico, il nuovo investimento comprende: 150 casse da 45 piedi con profilo C45 (highcube), ideali per carichi standard; 10 casse speciali da 45 piedi con profilo C64, progettate per ildi merce voluminosa, con una capacità di carico di 100 metri cubi.Queste casse intermodali, 100% made in Italy, sono prodotte negli stabilimentidi Cherasco utilizzando acciaio verde italiano e energia rinnovabile, in linea con un approccio sempre più ecologico e sostenibile.