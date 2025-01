Tragico incidente nel mantovano | cade dalla bicicletta e viene investito da un’auto

Leggi su Dayitalianews.com

Drammaticonel, dove un uomo è cadutosuafinendodache stava passando proprio in quel momento. Sulla tragedia stanno indagando gli inquirenti, ma c’è il forte sospetto che sia stato un malore a determinare la caduta dell’uomo.L’mortale: ciclistadaSecondo una prima ricostruzione l’uomo, un ciclista 59enne, stava percorrendo in sella alla sua bici la strada Spinosa, nella località Montata a Porto, quando improvvisamente è caduto sull’asfalto. Purtroppo in quel frangente stava provenendodal senso opposto di marcia, che hal’uomo cadutobici.Come specificato il ciclista potrebbe essersi sentito male, perdendo così il controllo della bici. Le indagini chiariranno se il presunto malore ha causato la morte, o se proprio l’investimento è risultato fatale per il 59enne.