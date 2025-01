Ilfattoquotidiano.it - Tommy Lee furioso: “A nessuno frega un ca**o di niente di quando uscirà il vostro disco o di quando ci sarà il prossimo concerto. Ci sono gli incendi a Los Angeles”:

Non solo il mondo del cinema (le nomination degli Oscarstate rimandate al 23 gennaio), ma anche la musica a causa dei terribiliche hanno messo in ginocchio Losha deciso di mantenere un profilo basso. Infatti The Weeknd ha rimandato al 31 gennaio la promozione per l’uscita di “Harry Up Tomorrow”, così come Beyoncé avrebbe dovuto fare una comunicazione legata alla musica e al tour, ma ha posticipato tutto a data da destinarsi. Intanto la star della musica ha devoluto in beneficenza per la ricostruzione due milioni e mezzo di dollari. Slittamento di annuncio anche per i Nine Inch Nails e il loro tour.MaLee dei Motley Crue non ci sta e ha notato che cistati colleghi che hanno continuato a postare sui social come se non fosse accaduto nulla. L’artista furibondo ha lanciato i suoi strali contro alcuni artisti, ma non ha fatto i nomi, a mezzo social: “Vedere che la maggior parte delle persone si preoccupa solo di postare sui social mi dà il voltastomaco! Ragazzi, in questo momento, mentre tanta gente deve affrontare uno dei più grandi disastri di tutti i tempi, aun cazzo didiilo diciil! Capisco che un po’ di comicità ci vuole sempre, ma Cristo santo, smettetela e provate a capire se potete dare aiuto a chi ne ha bisogno”.