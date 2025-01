Quotidiano.net - Terzo mandato e le spine in maggioranza, Zaia minaccia lo strappo: “Potrei andare da solo”

Roma, 15 gennaio 2025 – I trasporti nel caos; il ddl sicurezza che agita il Quirinale; la separazione delle carriere dei giudici che fare lo sciopero alle toghe; la quadra sui nuovi giudici della Consulta che ancora non c’è; ma, soprattutto, la guerra delche ieri ha fatto dire parole ultimative al governatore veneto, Luca: “È inaccettabile che parlino di blocco dei mandati e del rischio di centri di potere bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento”. Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto Lucaal termine della conferenza stampa di presentazione dellÂ?aggiornamento sul Recupero Liste di Attesa nella Sanità Pubblica, a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, Venezia 2 luglio 2024. ANSA/ANDREA MEROLA NPK Ieri era di scena l’ennesima fumata nera per l’elezione dei quattro giudici mancanti della Corte costituzionale; i partiti non hanno ancora trovato un accordo sui nomi e il risultato è stata una nuova infornata di schede bianche, 377 (con 15 voti nulli).