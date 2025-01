Unlimitednews.it - Termovalorizzatori, Schifani “Firma con Invitalia svolta per Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – La Regionena compie un passo decisivo nella gestione sostenibile dei rifiuti. È stata sottoscritta questa mattina a Roma la convenzione che affida ail ruolo di centrale di committenza per la preparazione dei bandi e la gestione delle gare di appalto per la costruzione dei dueche sorgeranno a Palermo e a Catania. Are l’accordo il presidente Renato, nella qualità di Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, e l’amministratore delegato dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti Bernardo Mattarella.“Questo accordo segna unaepocale per la nostra regione – dice-. La collaborazione conci permette di accelerare l’iter e di accedere a competenze e soluzioni che garantiranno efficienza, economicità e tracciabilità in ogni fase del progetto.