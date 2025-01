Anteprima24.it - Tentato furto in banca a Giugliano: indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina idella compagnia disono intervenuti al corso Campano, 544 presso la sede dellaCompass per la segnalazione di un. Da un prima sommaria ricostruzione pare che ignoti, dopo aver rotto le vetrate esterne, sarebbero entrati all’interno allontanandosi subito dopo per l’attivazione del sistema “nebbiogeno”. Sembra che nulla sia stato rubato. Indagini in corso da parte deiL'articoloinproviene da Anteprima24.it.