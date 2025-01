Isaechia.it - Temptation Island, Jenny Guardiano sbotta dopo gli ultimi interventi social di Tony Renda: “Tutte st*onzate per ripulirsi da come sono andate le cose”

Poche ore fa l’ex protagonista di11ha risposto ad alcune domande in merito alla fine della sua storia con, parlando per la prima volta in modo più approfondito dilecon la sua ex fidanzata (QUI quello che ha detto).Rispondendo alle curiosità dei fan,ha negato di aver traditoe ha spiegato di non volerla riconquistare perché secondo lui, lei merita di meglio. Le parole diarrivate in breve tempo anche alla, che hato suie tramite una storia Instagram ha invitato tutti a non associarla più a, scagliandosi anche contro quest’ultimo.Ecco le sue parole:Buon pomeriggio ragazzi, mi state mandando tantissimi screen cheparla di me, mi tagga eccetera. non esiste, non associatemi più a questa persona.