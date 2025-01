It.newsner.com - Susan Sarandon, 78 anni, criticata per come si veste

Leggi su It.newsner.com

è forse una delle attrici più iconiche della sua generazione. Oltre a essere una grande professionista sullo schermo, l’attrice è nota per non mordersi la lingua nella vita reale. Così, quando la gente ha iniziato a mettere in discussione le sue scelte, ha deciso di dare una lezione ai suoi critici.ha avuto una carriera impressionante a Hollywood e sta ancora andando forte. Il suo ruolo di Janet Weiss nel film musicale cult del 1975 The Rocky Horror Picture Show ha consolidato il suo valore di attrice di talento.In seguito, ha recitato in numerosi film che le sono valsi il plauso della critica, tra cui l’apprezzato Thelma & Louise. Per la sua interpretazione nel film ha ricevuto una nominationmiglior attrice agli Academy Awards. L’attrice ha poi vinto l’Oscar per il suo ruolo in Dead Man Walking – Condannato a morte.