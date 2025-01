Storie di sfide | Coppacampioni 1967 vinse il Celtic fu il tramonto della grande Inter!

Leggi su Ilnerazzurro.it

1966 – 67: labeffa.L’, nell’anno 66/67, si cimenta in una nuovaavventura in coppa dei campioni. La manifestazione presenta un’importante novità in quanto da quell’anno prevede la partecipazione di tutte e trentatre le federazioni europee.L’unico paese escluso è il Galles in quanto non poteva ancora contare su un suo campionato nazionale. L’inizia il suo cammino dai sedicesimi di finale con un avversario per nulla facile: la Torpedo Mosca. Partita di andata a Milano il 28 settembre 1966 e ritorno previsto a Mosca il 12 ottobre. Nella partita giocata a San Siro l’riesce a superare l’avversario grazie ad un tiro di Mazzola; la palla deviata dal difensore Voronin spiazza il portiere e regala il vantaggio ai nerazzurri.Herrera, primapartita sul suolo moscovita, afferma davanti ai cronisti che l’avrebbe deliziato il neofita pubblico russo con una bella prestazione.