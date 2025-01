Tpi.it - Stellantis dona un milione di dollari per la cerimonia di insediamento di Trump

Leggi su Tpi.it

donerà undial fondo per lainaugurale del presidente eletto degli Stati Unitild, in programma lunedì 20 gennaio. Lo riferiscono media statunitensi, spiegando che la cifra è in linea con i contributi già annunciati da parte di Ford e General Motors.Tra i finanziatori dell’evento che sancirà il nuovodialla Casa Bianca ci sono anche le principali aziende tecnologiche americane, da Meta ad Amazon, da Microsoft ad Apple, fino a Google e OpenAi.Persi tratta di una novità assoluta. La multinazionale sorta dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot era operativa solo da pochi giorni quando, nel 2021, fu Joe Biden a insediarsi alla presidenza, mentre nel 2017 – in occasione del via al primo mandato di– Fca e Peugeot erano ancora due aziende totalmente distinte.