Startlist individuale femminile biathlon Ruhpolding 2025: orario, programma, tv, pettorali delle italiane

Domani, giovedì 16 gennaio (dalle ore 14.10), andrà in scena l’15 km diin occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-di. La località bavarese si appresta dunque ad ospitare la seconda gara della settimana, dopo la 20 chilometri maschile odierna vinta dal norvegese Soerum.La listacandidate alla vittoria comprende almeno una decina di nomi, in un format che favorisce gli outsider ed in cui le sorprese sono spesso e volentieri dietro l’angolo. Si profila dunque una buona occasione per la squadra azzurra, ancora alla ricerca del primo podio in stagione, che schiera il sestetto composto da Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Dorothea Wierer e Rebecca Passler.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN.