Sport.quotidiano.net - Spal, sarà Bachini l’acquisto di gennaio?. Fermo da fine agosto, è tornato in gruppo

E se il colpaccio del mercato difosse il recupero di Matteo? Il difensore centrale arrivato la scorsa estate dalla Juve Stabia finora ha collezionato una presenza in Coppa Italia e una in campionato, rispettivamente il 10 e il 30contro Atalanta Under 23 e Perugia. Da settembre quindi non è più sceso in campo, ma si può tranquillamente affermare che mister Dossena non lo ha mai avuto a disposizione. La causa? Una fascite plantare che ha richiesto mesi di riposo assoluto, un nemico subdolo che lo ha costretto a osservare tempi di recupero simili a quelli di una lesione al legamento crociato del ginocchio. Lale ha provate tutte per alleviare il dolore di, ma allasia lo staff medico che il giocatore si sono dovuti arrendere, posticipando al 2025 il ritorno all’attività agonistica.