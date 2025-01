Bergamonews.it - “Sos Iride”, il centro antidiscriminazioni LGBTI+ di Bergamo sempre più attivo: “In arrivo una linea telefonica h24”

Leggi su Bergamonews.it

Per Sos, ilspecializzato nell’accoglienza e nella presa in carico dei bisogni specifici della comunità LGBTQIA+* die provincia, si apre una nuova stagione che vedrà ArcigayCives in prima, nel ruolo di capofila del progetto realizzato in collaborazione con la Cooperativa Don Giuseppe Monticelli, Cgil e PRO.T.E.O.“Siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto il bando UNAR – Ufficio NazionaleRazziali con una nuova progettualità che vedrà l’implementazione dei servizi di accoglienza per le persone LGBTQIA+* già previsti dal– spiega Nicola Butta, Presidente di ArcigayCives -, l’istituzione di unadisponibile 24 ore su 24 ed un investimento più forte nella comunicazione dello sportello e nella sensibilizzazione della cittadinanza attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative pubbliche sul tema dei diritti LGBTQIA+*, con l’intento non solo di dare supporto alle persone vittime di discriminazione e alle loro famiglie ma di prevenire la violenza e costruire reti integrate con altre associazioni e altri servizi del territorio”.