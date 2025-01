Lettera43.it - Sondaggi Politici, FdI sfiora di nuovo il 30 per cento: in calo Pd, FI e Lega

Dopo Euromedia Reaserch a Porta a Porta e Youtrend per Sky Tg24, anche ilo politico condotto da Swg per il Tg La7 ha certificato la crescita di Fratelli d’Italia. Secondo i dati dell’istituto di statistica sulle intenzioni di voto degli italiani al 13 gennaio, in sette giorni il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,7 per, passando dal 29,1 al 29,8. E mentre FdI è tornato are quota 30, il Pd è scivolato dello 0,3 per. I dem di Elly Schlein sono scesi al 22,2, a oltre sette punti e mezzo di distanza dal primo partito.Elly Schlein (Imagoeconomica).Sale il M5s, male FI eDietro, il Movimento 5 stelle ha guadagnato lo 0,2 perportandosi all’11,6 e distanziando Forza Italia. Gli Azzurri, infatti, hanno perso lo 0,3 pere si sono fermati al 9,1.