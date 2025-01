Metropolitanmagazine.it - Sì, è virale il trend dei broccoli haircut per capelli corti

Chi avrebbe mai pensato che il broccolo potesse influenzare il mondo del beauty (e dei)? Eppure, negli ultimi tempi, questo ortaggio ha anche ispirato un taglio diche sta spopolando, soprattutto tra la gen Z: il. E TikTok lo adora.Cos’è il?Questo taglio, che ricorda ironicamente le cime di un broccolo, si distingue per il suo stile volutamente disordinato e stratificato. “Il look è caratterizzato da una finitura testurizzata e leggermente caotica,” spiega Rene Fris, hairstylist delle celebrità a PopSugar. “Si ottiene tagliando iin strati irregolari, che imitano la forma delle cime di un broccolo.”Ilè un mix tra due tagli classici: il bowl cut e il taper fade. Il risultato? Un’acconciatura che unisce elementi vintage a un’estetica contemporanea, perfetta per chi ama uno stile audace e fuori dagli schemi.