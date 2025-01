Seymandi si oppone all’archiviazione per gli insulti sui social | Bisogna stanare questi vigliacchi

Leggi su Open.online

Per gliricevuti suimedia Cristinanon ha intenzione di lasciar correre. L’imprenditrice torinese, finita al centro delle cronache per la turbolenta fine della sua relazione con Massimo Segre, con tanto di video a testimoniare le accuse di lui di un presunto tradimento durante una festa per le imminenti nozze, a inizio dicembre dicembre ha visto chiudersi in un nulla di fatto la sua denuncia per diffamazione.aveva allegato alla sua richiesta una serie di commenti offensivi ai quali aveva deciso di trovare soddisfazione in tribunale. Il pm Roberto Furlan ha invece chiesto l’archiviazione, spiegando in sintesi che suinon è possibile aspettarsi lo stesso rispetto che è dovuto nella realtà. Martedì 14 gennaio il suo avvocato Claudio Strata ha scandito che «è giunto il momento di fare qualcosa per, leoni da tastiera che non vedono l’ora di colpire persone indifese, che a loro insindacabile giudizio devono essere, chissà perché, danneggiate», sollecitando la Procura a non tollerare «che queste gravissime aggressioni restino impunite».