Tg24.sky.it - Scuola, riforma Valditara: latino alle medie e poesie a memoria tra le novità

Leggi su Tg24.sky.it

"Sui banchi dii ragazzi devono trovare il gusto della lettura e imparare a scrivere bene", ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, annunciando le Nuove Indicazioni Nazionali (i nuovi programmi), per il primo ciclo scolastico. "Abbiamo disegnato il cammino di bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni, insomma il percorso dall’infanzia. Ma stiamo lavorando anche per le superiori. E introduciamo molte innovazioni", ha aggiunto. Il provvedimento è stato presentato il 14 gennaio al Consiglio dei Ministri in forma di decreto. Ecco cosa prevedono le nuove regole e cosa cambierà