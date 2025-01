Anteprima24.it - Scontro sulla Statale 17, la Procura dispone l’autopsia sulla 72enne del Casertano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Isernia ha dispostosul corpo delladi Letino (Caserta) deceduta in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri17 tra Pettoranello del Molise e Castelpetroso (Isernia). La donna viaggiava, insieme al marito, su una delle due auto coinvolte nell’impatto, l’uomo è ricoverato in ospedale a Isernia. Gravemente ferito anche un cinquantenne di San Massimo (Campobasso) che viaggiava sull’altra vettura, trasferito dall’ospedale di Isernia al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma. La, nell’ambito dell’indagine per accertare le cause dell’incidente, ha disposto anche il sequestro dei due veicoli coinvolti.L'articolo17, ladelproviene da Anteprima24.