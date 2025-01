Liberoquotidiano.it - Scontri di piazza, il ricorso alla violenza è una firma politica con cui la sinistra non riesce a fare i conti

A giudicare da ciò che accade sempre più frequentemente in diverse città italiane là dove gruppi di estrematrasformano le loro manifestazioni in vera e propria guerriglia urbana, la sensazione che se ne ricava è che nel nostro Paese il “passato non vuole passare”. I disordini con lanci di bombe carta contro le forze dell'ordine avvenuti a Roma e a Bologna (nel capoluogo emiliano vi è stato anche un attaccosinagoga) durante i cortei pro-Ramy sono solo gli ultimi episodi di una catena di violenze e soprusi che si allunga di giorno in giorno. La verità è che per laestrema ilè ancora un elemento imprescindibile della lotta, mentre l'ambiguità con cui il Partito democratico affronta tali episodi rimanda a un'altra stagionedurante la quale la sottovalutazione dell'illegalità diffusa creò le premesse per la nascita del terrorismo.