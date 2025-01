Sci Alpino Casse è ottimo a Wengen | l’Azzurro fa il terzo tempo in Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 gennaio 2025 – Si è svolta la seconda prova cronometrata sulla pista leggendaria di. Una strepitosa discesa libera nello SciMaschile, per l’odiernadel.Mattiaè stato di nuovo perfetto in gara, ottenendo ila 49 centesimi dal vincitore della prova l’americano Ryan Cochran-Siegle, che ha fatto registrare il migliorè stato il più veloce, rallentando solamente in fase finale. E ha replicato il piazzamento ottenuto nella prima prova.Ha avuto unsettimo posto Christof Innerhofer. Quest’ultimo ha terminato a 1?26 dal migliore.Le dichiarazioni – Fonte FISI/fisi.org“La pista è bellissima, come poche volte si è vista – ha detto-. Ho fatto due prove discrete, dove ho cercato di spingere a pezzi. Domani si riposa e poi si inizia con il superG.