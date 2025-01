Quotidiano.net - Sanremo 2025, Conti svela i co-conduttori: da Bianca Balti a Nino Frassica, ecco chi ci sarà

Roma, 15 gennaio, Carloha rotto gli indugi e al Tg1 questa sera ha dato l’elenco dei co-. Resta ancora il mistero sulla prima serata,potrebbe essere da solo a meno che non riesca a convincere due amici, ha detto ridendo. La seconda serataparticolarmente forte, ha annunciato, “con una guerriera, come la nostra meravigliosa”, poie Cristiano Malgioglio. Per la terza serata, ha annunciato il direttore artistico di, saranno sul palco Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa; nella serata delle cover i co-saranno invece Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato la finale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan ma anche “qualche altra sorpresa.un cast all’insegna di un Festival che va fatto insieme”, ha sottolineato