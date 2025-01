Puntomagazine.it - Sanità. Greco (S.I.d.R.): “Pma e prevenzione ruolo decisivo, età materna fattore critico”

Fertilità, Riproduzione Assistita e: Le Nuove Frontiere della Medicina per la Salute Riproduttiva“Le tecniche di riproduzione assistita, come la fecondazione in vitro (IVF), assicurano alte percentuali di successo rispetto al passato, soprattutto se vengono impiegate l’Intelligenza Artificiale e la diagnosi genetica preimpianto. Una realtà importante, come emerge dai dati del programma Age-It dell’Università di Firenze, che evidenziano come la Pma abbia contribuito all’aumento del 76% della fecondità totale in Italia nell’arco di dieci anni, con la nascita di un figlio su tre dopo i 40 anni. Va, tuttavia, precisato che l’etàresta uned è determinante per la buona riuscita delle tecniche di Pma. Con il passare degli anni, infatti, aumenta il numero degli ovociti non sani, tanto che nelle donne over 35 prima di un impianto viene verificata la salute dell’embrione per testarne la qualità”.