Sanità, allarme per i tagli: "Sono a rischio i livelli essenziali di assistenza"

L’ex sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, oggi responsabiledel Pd lucchese, interviene sull’argomento dellalocale dopo l’approvazione della legge finanziaria. "Che i conti innon tornano – afferma l’ex primo cittadino – lo abbiamo appreso non soltanto dai dati più volte diffusi da esponenti del Pd ma oggi ce lo dice anche la Fondazione Gimbe (presieduta da Nino Cartabellotta, ndr) che con queste parole apriva un comunicato dello scorso 4 novembre nel quale analizza in deto le previsione di spesa per l’anno in corso". Tambellini sostiene che le difficoltà evidenziate sia dal Pd che da Gimbe, non saranno relative solo all’anno 2025. "Per la– prosegue – mancheranno 19 miliardi di euro da ora alla fine del 2030; nel 2027 il finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale scenderà al 5,3 % del Pil nazionale, al minimo storico rispetto ad altri paesi europei che hanno una spesa sanitaria attestata intorno al 7% del loro Pil; è vero che in ragione del nostro notevolissimo debito pubblico le risorselimitate ma è evidente che proprio la contingenza complessa, rende ancora di più necessario valutare la migliore allocazione delle risorse, visto che dichiaratamente l’attuale Governo non è intenzionato a metter mano a una seria riforma fiscale che vada al di là dei semplici condoni, né alla revisione strutturale della spesa generale dello Stato, che elimini eventuali sprechi".