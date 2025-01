.com - San Camillo, nuovi pasti per pazienti disfalgici grazie a un nuovo macchinario

Sanpera un: una nuova tecnologia offredi qualità aidisfagici. E’ il primodi questo tipo in un ospedale del Centro-Sud e consente di preparare 20 piatti in 90 secondi.Sanper: 20 piatti in 90 secondiUn, il primo come detto in un ospedale del Centro-Sud, ha permesso aidisfagici dell’ospedale San, di cibarsi di piatti buoni e preparati per loro, attraverso una tecnologia disponibile nelle cucine della struttura, anche durante le feste di Natale.Un importante supporto non soltanto per coloro i quali sono affetti da questa particolare patologia, ma anche per il personale medico e tutti gli operatori del settore e, in particolare, e questa specifica struttura ospedaliera.