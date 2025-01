Lettera43.it - Rugby, il Sei Nazioni torna in chiaro dopo 22 anni: accordo Sky-Rai

Il grandeina 22dall’ultima volta. Tutte le partite dell’Italia al Seisaranno visibili in diretta sui canali della Rai e in streaming su RaiPlay, in simulcast con Sky e Now Tv. La notizia è arrivata seguito dell’fra Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione per l’edizione 2025, e la tivù di Stato, che ha dato l’annuncio assieme alla Federazione italiana. L’intesa prevede la trasmissione live anche dei match della Nazionale femminile e dell’Under 20, più le Autumn Nations Series di novembre, in cui la squadra di Gonzalo Quesada affronterà le ben più blasonate Australia, Sudafrica e Samoa. Gli Azzurri esordiranno nel Seisabato 1 febbraio alle 15.15 in Scozia, prima del doppio confronto interno con Galles e Francia.