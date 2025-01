Romadailynews.it - Roma: punto ristoro abusivo a Termini denunciate tre persone

I carabinieri della stazioneMacao hanno eseguito un’attivita’ di controllo nell’area della stazione ferroviaria, finalizzata alla tutela del decoro e al contrasto di ogni forma di illegalita’. Nei giardini Einaudi i militari hanno sorpreso e sanzionato per un totale di 5.000 euro, due donne e un uomo, cittadini peruviani, intenti nell’attivita’ di rivendita di cibo pronto e bevande, completamente abusiva.Sequestrate 42 confezioni di bevande e 42 vaschette di cibo cotto e posateria di plastica. I carabinieri della stazione diMacao hanno anche sequestrato l’auto dell’uomo, utilizzata per il trasporto e lo stoccaggio della merce. Una delle due donne, infine, e’ stata anche sanzionata per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento dall’area per 48 ore.