Roma, Genoa nel mirino: Ranieri punta su Mancini

Archiviato il pareggio per 2-2 con il Bologna, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno strappato un punto dalla trasferta del Dall’Ara, grazie al rigore all’ultimo secondo realizzato da Artem Dovbyk. L’obiettivo ora è tornare alla via della vittoria, risalendo la china della classifica ed insidiando il 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno continuando a preparare la gara con il, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario che sta vivendo un ottimo momento di forma e che vuole dargli seguito.Claudioè consapevole che il duello con il Grifone sarà complicato sotto ogni punto di vista ma desidera regalare una gioia ai tifosi presenti allo stadio, prima dell’impegno in Europa League.