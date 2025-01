Romadailynews.it - Roma: danneggiato e chiuso bagno pubblico a piazza Risorgimento, aperto da un mese

Nella nuovariqualificata, a, tra chi si ferma al chiosco per un caffe’ e chi passeggia, uno dei due bagni pubblici in superficie –neanche da un– e’ gia’poiche’ e’ statodagli utenti. “Ilera statopoco prima di Natale insieme all’altro che si trova all’ estremo opposto della”, spiega un lavoratore del chiosco accanto al. Ilrecentemente vandalizzato, si affaccia su via del Mascherino e sulla parete esterna e’ presente un foglio con su scritto “Tutto guasto” ma esternamente tutti i servizi igienici non riportano segni di danni. “Non sapevo non fosse piu’ in funzione – osserva Lara che lavora in un bar della-.Ma e’ certamente un danno alla collettivita’ che spero risolvano presto”. Un altro barista, alla Caffetteria Mancini riferisce di non sapere neanche lui del disservizio.