Rivoluzione a scuola | Bibbia latino e poesie le novità annunciate dal ministro Valditara

“Abbiamo delineato il percorso educativo per bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni, coprendo quindi gli anni dall’infanzia fino allamedia. Tuttavia, stiamo anche progettando interventi per le scuole superiori. Introduciamo diverse, a partire dall’italiano. Non solo: reinseriremo ilnel programma scolastico a partire dalla seconda media, aboliremo la geostoria nelle scuole superiori e daremo maggiore rilevanza alla narrazione della storia d’Italia, dalle origini fino ai giorni nostri”. Queste le parole deldell’Istruzione, Giuseppe, in un’intervista a Il Giornale, riguardante le nuove linee guida per la, che saranno “pronte entro la fine di marzo, in modo da essere attuate nell’anno scolastico 2026/27”.“La storia priva di ideologie” Con la nuova riforma, ilriacquista un’importanza fondamentale, diventando una materia curricolare anziché opzionale.