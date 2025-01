Ritardi ferroviari | puntualità del 74% sulle Frecce 826% sugli Intercity

Quotidiano.net - Ritardi ferroviari: puntualità del 74% sulle Frecce, 82,6% sugli Intercity

Leggi su Quotidiano.net

"Rispondo anche con gli elementi pervenuti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Iche si registranodiverse tipologie di collegamentoo si attestano su percentuali in linea con quelle degli ultimi anni. Il tasso diè, infatti, del 74%, dell'82,6%e dell'88,9% sui Regionali. Le ragioni deisono riferite per circa il 34% all'affidabilità dell'infrastruttura e per circa il 25% al materiale rotabile. La restante quota trova origine in cause esterne al sistemao". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al qt sul caos treni.