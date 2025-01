Lanazione.it - Rissa al funerale del diciassettenne ucciso, i genitori: “La società ha fallito ancora”

Certaldo, 15 gennaio 2025 – Un momento di dolore, di lutto per un’intera comunità. Ma ildelMaati Mobubakir,all’alba di domenica 29 dicembre in un’assurdaa Campi Bisenzio, ha significato anche momenti di grande tensione. Per unaaccaduta durante il corteo funebre. Un momento molto intenso, con tantissimi giovani che insieme in marcia, diretti verso la chiesa dei funerali, con in testa il feretro, hanno detto no alla violenza. Ma appunto anche un momento di caos, quando nel corteo è scoppiata una. Un giovane avrebbe, secondo le testimonianze, estratto un coltellino per aggredire un rivale coetaneo. È scoppiato il parapiglia, con decine di giovani coinvolti e i carabinieri che hanno sedato la. Sconcerto tra i tanti certaldesi che hanno partecipato ai funerali e che certo non si aspettavano di trovarsi in mezzo a un tafferuglio.