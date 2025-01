Quotidiano.net - Rincaro carburanti: benzina e diesel in aumento, Federconsumatori chiede intervento governativo

Leggi su Quotidiano.net

Prosegue la scalata dei costi dei, che segnano oggi un, rispetto a inizio gennaio, del +1% per lae del +2,5% per il. Rincari che si aggiungono a quelli delle bollette di energia elettrica e gas, che secondo le prime stime potranno raggiungere aumenti tra il +20% e il +30%. Le ricadute per i consumatori rischiano di essere estremamente pesanti e di trascinare nuovamente le famiglie e l'intera economia sull'orlo della crisi. Cosìin una nota sollecitando undel governo. "Stupisce e in un certo senso sconcerta l'immobilità del governo di fronte a questa situazione - aggiunge l'associazione - Governo che, ricordiamo, si era ripromesso in campagna elettorale di intervenire prima di tutto sulle accise, per poi smentirsi ipotizzando addirittura undelle accise del