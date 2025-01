Rigoberto Uran dal ciclismo al calcio | giocherà nella massima serie colombiana

Leggi su Sportface.it

cambia sport. L’ex ciclista colombiano, ritiratosi a fine 2024 dopo una carriera da professionista durata ben diciotto anni, ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita e dedicarsi al. La sua passione per questo sport lo ha portato a cimentarsi con il Fortaleza CEIF, club con sedecapitale Bogotà e che militadivisione. Contrariamente alle voci iniziali che lo davano come azionista di minoranza della squadra, il classe ’87 ha chiarito fin da subito che il suo obiettivo è giocare, non solo investire.Nel frattempo si sta allenando con il club, con la speranza di potersi ritagliare un ruolo nel campionato che inizierà il 23 gennaio. Il Fortaleza affronterà l’Envigadoprima giornata, e, nonostante l’età (compirà 38 anni il 26 gennaio prossimo) e l’esperienza in un altro sport, è pronto a scendere in campo: “Mi dedicherò alprofessionistico, è un sogno che ho da sempre; ora vediamo cosa succede, so che è una follia ma non ho nulla da perdere e a me piace osare e provare cose nuove“.