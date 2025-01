Uominiedonnenews.it - Raz Degan, Villa Di Lusso: Ecco Come E’ Fatto Il Suo Trullo!

Scopri ildi Razin Puglia, una dimora immersa nella natura con piscina a sfioro e interni in pietra. Un luogo dove tradizione e modernità si incontrano.La Magica Dimora di Raz: Unda Sogno nel Cuore della PugliaNel cuore della Valle d’Itria, immerso nella natura incontaminata della Puglia, si trova ilche l’attore Razchiama casa. Conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva “Un Passo dal Cielo 8”,ha scelto di vivere lontano dal caos cittadino, circondato dalla bellezza di una dimora tradizionale pugliese, trasformata in un’oasi di tranquillità. Situata nelle campagne di Ostuni, questa struttura non è solo un rifugio personale, ma anche una meta per chi desidera immergersi nell’autenticità e neldiscreto del territorio.Untra Tradizione e ModernitàI trulli, simboli inconfondibili della Puglia, sono costruzioni a forma di cono originariamente utilizzate dai contadiniabitazioni o rifugi.