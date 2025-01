Pronosticipremium.com - Ranieri verso il Genoa, Roma in campo a Trigoria: si rivedono i titolari

Leggi su Pronosticipremium.com

La stagione dellavive già uno snodo decisivo, con le prossime partite che saranno delicatissime per capire quali potranno essere gli obiettivi giallorossi da qui a fine maggio. Servirà in primis migliorare il prima possibile l’attuale decimo posto in classifica, cercando di recuperare punti sulle dirette contendenti che ambiscono ad un posto in Europa.Il pareggio di Bologna ha impedito di fare un importante balzo in avanti, che avrebbe significato raggiungere l’Udinese e accorciare rispetto a chi precede lain classifica. Ritrovare immediatamente i tre punti è quindi il diktat dalle parti di, con la formazione diche sta preparando la prossima sfida con il, che si trova appena alle spalle dei giallorossi ed è reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite.