Tvzap.it - Ramy Elgaml, i genitori rompono il silenzio a È Sempre Cartabianca: le dure parole

Leggi su Tvzap.it

News TV. Idi, il giovane di 19 anni morto tragicamente il 24 novembre scorso nel quartiere Corvetto di Milano durante un inseguimento dei carabinieri, sono intervenuti nella trasmissione Èsu Rete 4 per lanciare un messaggio di pace e giustizia. Leggi anche: “Quarta Repubblica”, Del Debbio sbotta contro Maddalena Oliva sul casoLeggi anche: Giuseppe Conte, momenti di passione con Olivia: la coppia infiamma Roma, iila ÈNel corso dell’intervista di Bianca Berlinguer, il padre diha condannato fermamente gli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni in memoria del figlio. “Basta violenza in suo nome, non gli sarebbe piaciuto”, ha ribadito con forza, aggiungendo: “Non vogliamo questa cosa.