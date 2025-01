Formiche.net - Qualcuno vuole sabotare i treni italiani? Perché non possiamo escluderlo

Leggi su Formiche.net

Attacchi fisici, a “bassa tecnologia” ma con mezzi professionali. E attacchi informatici, con le centrali mandate in tilt. Sono le evidenze, piuttosto circostanziate, al centro dell’esposto denuncia presentato dal Gruppo Fs alla luce “dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete”. È quanto spiegano a Formiche.net fonti investigative.Stamattina, il Gruppo Fs ha annunciato l’esposto denuncia dopo i ritardi di questi giorni, parlando di “circostanze altamente sospette”. Gli orari in cui si sono verificati “alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”, si legge in una nota della società. L’incartamento è stato trasmesso poi dai denuncianti alla Digos della Questura capitolina che poi invierà nei prossimi giorni una informativa alla Procura di Roma.