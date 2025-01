.com - Promozione / Montagnoli in uscita dalla Perolese, spunta l’ipotesi Jesina

Lo scorso anno alla Biagio Nazzaro, campionato di, con 13 gol all’attivoJESI, 15 gennaio 2025 – Davidee la Pergolese si separano.Il giocatore ex Fabriano Cerreto e Biagio Nazzaro, classe 1997, è un pezzo pregiato di mercato.Ha avuto esperienze in serie C con l’Ancona ed a Como. Nelle Marche ha giocato in Serie D a Castelfidardo e poi in Eccellenza, per oltre tre campinati, al Fabriano Cerreto.La stagione scorsa ha indossato la maglia rossoblù della Biagio Nazzaro, pedina fondamentale per centrare i play off con 13 reti all’attivo. Il suo futuro?sembra al momento la più concreta!©riproduzione riservataL'articoloinproviene da Lo sport della Vallesina.