Anteprima24.it - Professoressa arrestata per violenza sessuale, domani l’interrogatorio di garanzia: emersi nuovi dettagli della vicenda

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà, giovedì 16 gennaio, alla presenza del suo avvocato,didocente di sostegnoe condotta ieri nel carcere di Benevento dai carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata che contesta alla donna, una 37enne, i reati die induzione al compimento di atti sessuali ai danni di sette studenti di età inferiore ai 14 anni, fatti avvenuti di una scuola di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nell’abitazionedocente, sempre ieri, durante una perquisizione, i militari dell’ arma hanno trovato e sequestrato materiale pornografico. Lo scorso novembre venne aggredita da un gruppo di mamme e di parenti degli studenti che puntarono anche il dito contro la dirigente dell’istituto in cui, in quella che era stata battezzata la “saletta”, avvenivano gli incontri tra la prof e gli studenti.