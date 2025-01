Zon.it - Prevenzione e educazione al bullismo e al digitale: al via il percorso formativo in Veneto

Leggi su Zon.it

Prenderanno il via giovedì 16 gennaio gli incontri dedicati aldi“Comprendere ed educare ale al”, rivolto a genitori ed educatori di bambini e adolescenti nella fascia d’età 0-12 anni. L’iniziativa, promossa dall’associazione Whitebox con il patrocinio della Regionee della Provincia di Padova, si articolerà in sette serate distribuite tra i Comuni di Noventa Padovana, Borgo, Santa Giustina in Colle, Montegrotto Terme, Arzergrande, San Pietro in Gu e Conselve.Gli appuntamenti, condotti da Ilaria Reato, docente di scuola primaria ed esperta indele cyber, offriranno strumenti concreti per supportare i giovani nel loro approccio ale nella gestione di episodi di disagio o conflitto.