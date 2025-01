Universalmovies.it - Presence | Il trailer finale del film di Steven Soderbergh

NEON ha diffuso in rete quest’oggi ildi, il nuovo horror diretto da.Ilarriva nelle sale USA (dal 24 gennaio) dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione della scorsa edizione del SundanceFestival, da allora su Rotten Tomatoes si sono accumulate una serie di recensioni positive che lo hanno portato ad ottenere uno straordinario 88%, ma anche qualche critica legata alle tecniche di riprese utilizzate dal regista per rendere partecipe il pubblico del punto di vista del fantasma.Ad ogni modo,è uno deihorror più attesi del 2025, proprio come descritto in questo nostro articolo speciale di fine anno.Note di ProduzioneIl cast del nuovodiretto daconta la presenza di Lucy Liu, Callina Liang, Julia Fox, Chris Sullivan, Eddy Maday e West Mulholland, mentre la sceneggiatura è stata firmata dal veterano David Koepp.