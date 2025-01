Potenza orribile tragedia nel cantiere | titolare di un’impresa edile incastrato nella tramoggia

Leggi su Dayitalianews.com

Non si arrestano le morti sul lavoro, la cui lista in questo 2025 si allunga ancora drammaticamente. A perdere la vita è stato un 44ennediin un incidente a Muro Lucano, in provincia di.La ricostruzione dellaSecondo quanto ricostruito finora l’uomo si trovava vicino ad una betoniera, quando per motivi ancora da accertare sarebbe rimasto. Sul posto sono stati inviati gli operatori dell’1-1-8, che hanno solo potuto constatare il decesso del 44enne, e i vigili del fuoco. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.La rabbia dei sindacatiCgil, Cisl e Uil, in una nota congiunta, hanno evidenziato che questa si tratta della prima morte bianca in Basilicata, sottolineando la necessità di adottare misure concrete per porre fine alla piaga delle morti sul lavoro.