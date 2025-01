Liberoquotidiano.it - "Possibilmente non fare il cicciobello". La chat hot della prof arrestata per violenza sessuale, cosa scriveva

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una vicenda surreale, quella che si è consumata a Napoli. Unaessoressaper, dopo che quei ragazzi - di appena 12 anni - hanno deciso di confessare tutti ai loro genitori. E, soprattutto, con la psicologa che li ha ascoltati per contoProcura. Raccontando cose che hanno convinto sia il pm sia il gip. Tutto, anche le cose peggiori. Come quella riferita da un dodicenne, quello che l'insegnante preferiva su tutti. "Era particolarmente interessata - ha messo a verbale la cugina del bambino, anche lei in quel gruppo -. Voleva stare con lui ecose con lui". Ma non finisce qui. In un'occasione - come riporta il CorriereSera -, l'insegnante avrebbe tentato di avere un rapportocon il ragazzo. Come raccontato da lui stesso: "Mi sentivo immobilizzato, non sapevo