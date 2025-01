Ilgiorno.it - Ponti sul Serio, finito un cantiere se ne apre un altro: fra Sergnano e Casale rischio chiusura di 400 giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Crema (Cremona) – Problemi diper il Cremasco. Oltre a Crema, dove si sta studiando come riparare l’importante ponte suldi via Cadorna e accorciare lo stop previsto per il traffico di sei mesi con la cittadinanza pronta alla contestazione se non verrà trovata una soluzione alternativa, ci sono altri duesulche sono sotto la lente d’ingrandimento. Il primo è il ponte sulla strada Melotta che, in territorio di Pianengo, ha goduto dell’attenzione di tecnici e operai per oltre un anno. Il ponte non è mai stato chiuso, ma per lunghi mesi il passaggio è stato coordinato da un semaforo, con lunghi tempi d’attesa. Ieri, finalmente, lavori e collaudo terminati e si è tornati alla normale viabilità nei due sensi. I lavori eseguiti sono costati 950mila euro e sono serviti per migliorare staticità e antisismica.