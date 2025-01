Gamerbrain.net - PlayStation: Nel 2026 uscirà un gioco che ricorda Animal Crossing

Se amate, ma non avete una Nintendo Switch per giocarlo, non disperate, dalanche susarà disponibile undal nome Anime Life Sim, con meccaniche e grafica molto simili. Come da nome si tratta di un simulatore di vita, dove potrete stringere amicizie e costruire la vostra casa ideale, cimentandovi in tante attività.Life Sim:in versioneInLife Sim potrete conoscere i vostri vicini di casa e stringere amicizia, ognuno con la propria personalità e storia da scoprire. Potrete lavorare e compiere varie attività per guadagnare il necessario per espandere la vostra dimora. Tra le attività presenti vi sono pesca, cattura degli insetti, coltivazione delle piante, possibilità di creare oggetti e scoprire fossili nascosti.