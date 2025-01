Ilfattoquotidiano.it - Playoff NFL, A.J Brown pizzicato a leggere in panchina: così quel libro sconosciuto diventa il best seller più venduto su Amazon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la partita di NFL tra Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, il wide receiver A.J.è stato ripreso inmentre leggeva il“Inner Excellence” di Jim Murphy. Questo gesto ha suscitato molta curiosità tra i tifosi che hanno cominciato ad acquistarlo facendolo salire al primo posto nella classifica deidiAmerica, in una rapida scalata partita dalla posizione 523.497. In pratica, unto il piùsulla piattaforma di Jeff Bezos.ha spiegato chequestofa parte della sua routine pre-partita per mantenere la concentrazione e la calma mentale. Ha dichiarato: “Mi dà un senso di pace. È unche porto a ogni partita. I miei compagni lo chiamano ‘la ricetta’. Non è la prima volta che lo leggo durante una partita; è solo la prima volta che le telecamere mi hanno ripreso”.