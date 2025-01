Laspunta.it - Pietro Grasso parla di mafie e legalità ai ragazzi del liceo Touschek di Grottaferrata.

Si è svolto ieri, nelscientifico B.di, l’Incontro che ha visto protagonista il Presidente emerito del Senato della Repubblicain veste di scrittore, per confrontarsi con gli studenti sul tema dellee della. Autore di libri che mettono in evidenza la sua carriera di Magistrato antimafia,è stato stretto collaboratore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel primo Maxiprocesso a cosa nostra, diventando in seguito Capo della Direzione Nazionale antimafia.All’evento, voluto dal Dirigente scolastico prof. Paolo D’Anna, organizzato dalla Prof.ssa Carmen Strignano e moderato dalla Prof.ssa Rita Bovio, ha partecipato il Sindaco Mirko Di Bernardo, portando i saluti dell’Amministrazione comunale. Ha partecipato inoltre l’attore Vincenzo Giordano, che ha letto alcuni brani dei libri di