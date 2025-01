Lanazione.it - Picchia la madre e viola e il divieto di avvicinamento: arrestato

Perugia, 15 gennaio 2025 - Ancora episodi violenza in famiglia sfociati con un arresto e una donnata. A finire in manette perché colto in flagranza di reato, il figlio, un 30enne, nato in Costa d’Avorio, per lazione deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’intervento è scaturito da una richiesta di aiuto al 112, fatta dalladell’interessato, 56enne. "Correte ho bisogno di aiuto, perché mio figlio mi ha aggredita". E' successo a Corciano a casa della vittima. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza sul volto. La signora, visibilmente scossa, ha riferito ai Carabinieri di essere stata aggredita dal figlio, ancora presente, confermando inoltre una serie di precedenti episodi di violenza domestica.