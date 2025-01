Zon.it - Perdifumo (Cilento), dramma in un casolare: 69enne trovato senza vita

Leggi su Zon.it

) tragedia in contrada Coste, dove nella giornata di ieri è stato rinvenuto il corpodi un uomo di 69 anni all’interno di un. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che a causare il decesso sia stato un malore improvviso, avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Agropoli, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e ricostruire la dinamica degli eventi. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.Segui ZON.IT su Google News.